مقتل شخصين وإصابة أخرين في هجوم بسكين على مسجد بجنوب أفريقيا

قُتل شخصان طعنا وأصيب آخران يوم الخميس في مسجد قرب مدينة كيب تاون السياحية في جنوب أفريقيا على يد مهاجم قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.
يأتي هذا الهجوم بعد مرور شهر على واقعة اقتحام ثلاثة رجال مسلحين بالسكاكين مسجداً شمالي دربان ومقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.
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وقال مجلس القضاء الإسلامي في جنوب أفريقيا إن المصلين كانوا معتكفين في المسجد عندما دخل المسلح وانضم لصلاة الفجر.
وأضاف المجلس في بيان : "بعد الثالثة صباحاً بفترة وجيزة، وحين بدأ المصلون الاستراحة، هاجم المسلح إمام المسجد أولا ثم قتل اثنين هبا للدفاع عن الإمام".
وقالت الشرطة إن الحادث قرب دربان يشير إلى "عناصر تطرف"، لكنها لم تعلق على الدافع وراء الهجوم في مالمسبيري وهي مدينة زراعية صغيرة على بعد 65 كيلومترا شمالي كيب تاون
ويعيش في منطقة ويسترن كيب التي تقع فيها هذه المدينة أكبر جالية إسلامية في جنوب أفريقيا.
وقالت الشرطة في بيان : "كان المشتبه به، ويعتقد بأنه في العقد الرابع من عمره، في موقع الحادث ومسلحاٍ بسكين أشهره في وجه أفراد الشرطة الذين حاولوا إقناعه بتسليم نفسه لكنه تجاهل النداء وحاول الهجوم على الشرطة فقتل بالرصاص خلال العملية".
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