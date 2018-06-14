يتواصل حبس 40 شخصا في سجن غوانتنامو منذ ما يزيد عن عشر سنوات، والمعتقلون هم آخر من تبقى من سجناء المعتقل الأمريكي في كوبا. ولمكافأة من يلتزم بحسن السلوك، سيسمح له بمشاهدة مقابلة الافتتاح لمونديال روسيا لكرة القدم هذا اليوم، آخر أيام شهر رمضان، بحسب مسؤولين عسكريين في المعتقل.
مكافأة معتقلي غوانتنامو بمشاهدة مباراة افتتاح المونديال بين السعودية وروسيا
مكافأة معتقلي غوانتنامو بمشاهدة مباراة افتتاح المونديال بين السعودية وروسيا
وخلال شهر رمضان يقضي السجناء وقتهم في الصلاة والتعبد، بينما يقوم عسكريون من الجيش ببعض الترتيبات الخاصة خلال شهر الصيام، كإعداد وجبة السحور للصائمين من السجناء الذين لم يكن لديهم من قبل خيار الحصول على وجبة خفيفة عند منتصف الليل.
وبعد أن كان الصائم يتناول فطورا صباحيا، أصبح مع الصوم يتسلم وجبته قبل الشروق، ويتسلم الغداء عند ساعة الإفطار مع الغروب.
ويقول أحد العسكريين المكلفين بمراعاة خصوصية صيام شهر رمضان، إنه تمت ملاءمة ساعات الأكل في اليوم خلال رمضان، وإن شرط توفير تلك الخدمة للمعتقلين هو حسن سلوكهم، كما يقول الأميرال جون رينغ.
ولا يسمح الجيش الأمريكي لوسائل الإعلام بإجراء مقابلات مباشرة مع المعتقلين، الذين لم تتم محاكمتهم إلى حد الآن، ويقول محامون إنه ليس من حق الولايات المتحدة اعتقال إنسان إلى ما لا نهاية، ودون محاكمة.
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