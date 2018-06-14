عاجل

عاجل

رياضة

صوت معنا: ما هي توقعاتكم للمباراة الإفتتاحية لكأس العالم 2018 بين المنتخبين السعودي والروسي

تقرأ الآن:

صوت معنا: ما هي توقعاتكم للمباراة الإفتتاحية لكأس العالم 2018 بين المنتخبين السعودي والروسي

حجم النص Aa Aa

منافسات كأس العالم 2018

عملية سبر أراء للمنتخبات المرشحة للفوز.

المباراة الإفتتاحية بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي.