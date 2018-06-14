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العالم

صوت- من سيفوز بكأس العالم 2018 ؟

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صوت- من سيفوز بكأس العالم 2018 ؟

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فتح فريق يورونيوز عربي تصويتا خاصة للمشاركتنا توقعاتكم للفريق الفائز بكأس العالم 2018.

بخطوات بسيطة سيمكنك المشاركة برأيك:

  • اضغط على الدائرة المفرغة أمام البلد التي ترجح فوزه كأس العالم للعام 2018

  • ثم انقر أسفل الصورة على الخطوة التالية أو نكست ستب.