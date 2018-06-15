السجن المؤبد لمغربي نفذ هجوماً إرهابياً بالسكين في فنلندا

قضت محكمة فنلندية يوم الجمعة بالسجن المؤبد على المغربي عبد الرحمن بوعنان لقتل امرأتين طعناً وإصابة ثمانية آخرين العام الماضي في أول هجوم إرهابي تشهده البلاد.
ونفذ بوعنان، الذي كان في الثانية والعشرين من عمره آنذاك، هجومه في ساحة سوق بمدينة توركو في أغسطس/آب الماضي. وتصدت الشرطة للهجوم بإطلاق النار على ساقه.
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وقالت المحكمة في بيان : "قضت محكمة فارسينايس سومي الجزئية اليوم الجمعة بالسجن المؤبد على السيد عبد الرحمن بوعنان في جريمتي قتل بدافع إرهابي وثماني محاولات شروع في القتل بدوافع إرهابية".