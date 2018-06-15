شاهد: عملية سرقة لوحة للفنان "بانكسي" في تورونتو

بدأت الشرطة الكندية الخميس 14 يونيو / حزيران تحقيقها بقضية سرقة احدى لوحات الفنان الإنكليزي بانكسي، من معرض غير مصرح به في تورونتو.
جينيفرجيت سيدو أكد لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم الإبلاغ عن حادثة كسر ودخول لأحد المعارض في غرب المدينة في كندا.
اللوحة المسروقة تسمى "Trolley Hunters" يظهر فيها رجال يصطادون عربة تسوق بأدوات حجرية، ويقدر سعر اللوحة بحوالي 29 ألف يورو.
معرض فنون بانكسي تم اطلاقه من قبل ستيف لازاريدس، لكنه لم يكن مصرح به من قبل الفنان نفسه، وكان قد افتتح أبوابه أمام الحضور يوم الأربعاء 13 يونيو / حزيران.
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وتم عرض حوالي 80 عملا مستعارة من قبل جامعي اللوحات، من ضمنها تماثيل ومنحوتات، ولوحات كانفاس ولوحات إلكترونية، ويعد هذا أكبر معرض للفنان بانكسي حتى الآن.