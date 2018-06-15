المجر: سجن مهربين بتهمة قتل 71 لاجئا

قضت محكمة مجرية يوم الخميس بسجن رجال من أفراد عصابة لتهريب البشر لمدة 25 عاما لتركهم 71 رجلا وامرأة وطفلا يموتون اختناقا داخل شاحنة في 2015 وترك الشاحنة بما تحتويه من جثث على جانب طريق سريع في النمسا.
ووجهت للرجال الأربعة تهمة قتل الضحايا، وكان ذلك في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا عام 2015.
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وأدين الأربعة وعوقبوا بالسجن لمدة 25 سنة في محكمة درجة التقاضي الأولى بمدينة كيسكيميت.
وعثر على جثث الضحايا وهم 59 رجلا وثماني نساء وأربعة أطفال من كل من سوريا والعراق وأفغانستان داخل الشاحنة في النمسا يوم 26 أغسطس آب 2015.