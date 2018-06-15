برلمان الأرجنتين يقر تعديلات على قانون الإجهاض

أقر مجلس النواب في الكونغرس الأرجنتيني وبفارق ضئيل جداً من الأصوات مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض خلال 14 أسبوعاً من الحمل، وجاء ذلك بعد إجراء تصويت صارم على اقتراح كان قد قسم الشارع الأرجنتيني بين مؤيد ومعارض. وهو ما رافقه مظاهرات حشد إليها كل من الطرفين.
مشروع القانون الذي صوت له 129 نائباً وعارضه 125 سيذهب الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتعين الموافقة عليه حتى يصبح قانوناً.
للمزيد على يورونيوز:
والأرجنتين، شأنها في ذلك شأن معظم بلدان أمريكا اللاتينية، تسمح حالياً بالإجهاض في حالات محددة، بما في ذلك الاغتصاب والمخاطر على حياة الأم. وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان شرطًاً يستلزم الحصول على إذن من القاضي، وهو الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى تأخيرات طويلة أو رفض الإجراء. وتشهد الدولة الثانية من حيث المساحة (بعد البرازيل) في أمريكا الجنوبية، إجراء نحو 500 ألف عملية إجهاض غير آمنة سنوياً.