أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة العيد في مسجد السيدة خديجة في مدينة طرطوس الساحلية غرب البلاد، والتي بقيت خارج أتون الصراع الدائر منذ سبع سنوات.
شاهد: الأسد يؤدي صلاة الفطر في طرطوس
شاهد: الأسد يؤدي صلاة الفطر في طرطوس
ونشر الحساب الرسمي للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأسد وهو يؤدي الصلاة بين المصلين رفقة عدد من المسؤولين السوريين ورجال الدين، منهم مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون ومحافظ طرطوس ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد الذي أمّ الصلاة.
يذكر أن صلاة العيد خلال سنين الصراع كانت من ضمن المناسبات القليلة التي يظهر فيها الأسد علناً، وخارج العاصمة، حيث أدى صلاة الفطر العام الماضي في حماه وقبلها في حمص.
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