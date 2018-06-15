حكم جديد في قضية تشهير للممثلة ريبل ويلسون

قضت محكمة استرالية بخفض قيمة تعويضات للممثلة ريبل ويلسون في قضية تشهير قائلة إنها لم تجد ما يكفي من الأدلة على أن سلسلة مقالات نشرتها مجلة تابعة لمجموعة باور الإعلامية حالت دون حصول الممثلة على أدوار مهمة في هوليوود.
وحصلت نجمة سلسلة أفلام "بيتش بيرفكت" على تعويضات بقيمة 4.6 مليون دولار استرالي (3.5 مليون دولار أمريكي) من المجلة الألمانية العام الماضي بعد أن خلصت محكمة إلى أن سلسلة مقالات نشرتها المجلة العام الماضي واتهمت فيها ويلسون بأنها كذبت بشأن عمرها واسمها وأحداث في طفولتها كلفتها أدواراً سينمائية. وقال القاضي إنه حكم بالتعويضات "لإثبات الكذب" في مقالات باور.
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وقالت الممثلة في تغريدة لها على تويتر : " الكلم يعلم انني خسرت أموالاً بعد نشر تلك المقالات الخبيثة والمليئة بالافتراءات" ووصفت قرار المحكمة " بالمجحف".
لكن المجموعة التي تحظى بدعم عدد كبير من شركات الإعلام الاسترالية الكبرى، طعنت في الحكم في فبراير/ شباط قائلة إن قيمة التعويضات أكبر مما ينبغي.
وقضت محكمة الاستئناف في فيكتوريا يوم الخميس بخفض قيمة التعويضات إلى 600 ألف دولار استرالي .وقال قضاة المحكمة الثلاثة في حيثيات حكمهم "لعدد من الأسباب لم يتسن تأييد ما توصل إليه القاضي". وأضافوا "لم يكن هناك أساس في الأدلة لدفع تعويضات عن خسائر مالية".
وذكروا أن القاضي الذي أصدر الحكم بالتعويض اعتمد على إفادات من ويلسون واثنين من وكلاء الممثلين في هوليوود بأن المقالات كانت ستؤثر على صناع القرار في صناعة السينما.
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واعتبرت ويلسون أن هذا القرار يصب في صالح أصحاب الملايين ويتجاهل القذف والافتراء الواضح على الناس الأقل نفوذاً وثروة .