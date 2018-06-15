حكم جديد في قضية تشهير للممثلة ريبل ويلسون

قضت محكمة استرالية بخفض قيمة تعويضات للممثلة ريبل ويلسون في قضية تشهير قائلة إنها لم تجد ما يكفي من الأدلة على أن سلسلة مقالات نشرتها مجلة تابعة لمجموعة باور الإعلامية حالت دون حصول الممثلة على أدوار مهمة في هوليوود.

وحصلت نجمة سلسلة أفلام "بيتش بيرفكت" على تعويضات بقيمة 4.6 مليون دولار استرالي (3.5 مليون دولار أمريكي) من المجلة الألمانية العام الماضي بعد أن خلصت محكمة إلى أن سلسلة مقالات نشرتها المجلة العام الماضي واتهمت فيها ويلسون بأنها كذبت بشأن عمرها واسمها وأحداث في طفولتها كلفتها أدواراً سينمائية. وقال القاضي إنه حكم بالتعويضات "لإثبات الكذب" في مقالات باور.