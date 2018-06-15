سجل عزيز بوهدوز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح إيران فوزا مفاجئا بهدف لصفر على المغرب في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس العالم في روسيا الجمعة.
مونديال روسيا: بوهدوز يسجل هدفا ضد مرماه ويمنح الفوز للمنتخب الإيراني
مونديال روسيا: بوهدوز يسجل هدفا ضد مرماه ويمنح الفوز للمنتخب الإيراني
وكانت المباراة في طريقها الى الانتهاء بالتعادل السلبي قبل أن يلعب إحسان حاج صفي ركلة حرة من جهة اليسار حاول بوحدوز تشتيتها لكنه وضعها بغرابة في مرماه.
وهي هزيمة تفطر القلب للمغرب الذي يظهر في النهائيات لأول مرة في 20 عاما لكنه سيتحسر على الأداء الحذر الذي لعب به في الشوط الثاني.
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وأنقذ منير المحمدي حارس المغرب فرصة خطيرة على مرتين من تسديدة سردار آزمون ومتابعة علي رضا جهانبخش بينما تصدى علي رضا بيرانوند حارس ايران لمحاولة خطيرة من حكيم زياش.