حسرة مغربية بعد هدف قاتل لبوهدوز في مرماه

بعد انتهاء المواجهة بين الفريقين المغربي والإيراني الجمعة 15 يونيو / حزيران بفوز الأخير بهدف مقابل لاشيء، خرجت الجماهير الإيرانية فرحة من الملعب، في مدينة سانت بطرسبرغ.

ما بين الرقص والغناء ورفع الأعلام، عبر الإيرانيون عن فرحتهم بما أنجزه فريقهم في أول مبارياته ضمن المجموعة الثانية، المجموعة التي تعتبر من أصعب المجموعات كونها تضم المغرب واسبانيا والبرتغال.