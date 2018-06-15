سرقات الحمير تزداد في إفريقيا لتلبية الطلب على جلودها في الصين

في ظاهرة غير معهودة في إفريقيا، لوحظ أن عمليات سرقة الحمير من القرى أخذت تزداد شيئا فشيئا، حيث تذبح ثم تسلخ قبل أن تترك حتى التعفن على قارعة الطريق، وذلك في ماهيهاي من مقاطعة نايفاشا ناكورو في كينيا، حيث يتم ذبح ألف حمار يوميا، ما جعل عدد هذه الحيوانات يتقلص من 1.8 مليون إلى 1.2 مليون خلال السنتين الأخيرتين في هذا البلد.