شاهد: جماهير مصر في شوارع يكاترينبورغ قبل مباراة الفراعنة

قبل يوم من المباراة المرتقبة بين فريقي مصر والأوروغواي الجمعة 15 يونيو/ حزيران جابت جماهير المنتخبين شوارع إيكاترينبيرغ في روسيا، مرديين هتافات حماسية.
المشجع المصري عادل أحمد قال:"مئة مليون مصري صلوا من أجل صلاح لأن يلعب غدا في المباراة، وإن لم يتمكن فنأمل أن يلحق بمباراتي روسيا والسعودية".
البيرتو أحد المشجعين من الأوروغواي قال مازحا عن لاعب بلده سواريز:"لقد كانت تصرفاته جيدة في الفترة الأخيرة، لذا نأمل ألا يعض أحدا هذه المرة".
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يذكر أن محمد صلاح كان قد تعرض لاصابة في الكتب في نهائي دوري أبطال أوربا ضد ريال مدريد الشهر الماضي، نتيجة تدافع مع سيرجيو راموس، ما أدرى إلى خروجه من المباراة.
أما سواريز، فمن المتوقع أن يكون الهداف الأساسي في الأوروغواي في هذه البطولة، بالتعاون مع شريكه إدينسون كافاني وهو التهديد الأكبر للدفاع المصري.
الجدير ذكره أن افتتاحية البطولة كانت بمواجهة سعودية روسية، تمكنت فيها الأخيرة من الفوز بخمسة أهداف نظيفة.