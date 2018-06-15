إيطاليا تريد تغيير قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي

اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة 15 يونيو/ حزيران في أعقاب خلاف دبلوماسي بين الحليفين الأوروبيين.

وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن استكمال الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو في الأسابيع المقبلة، وقال إن قوانين الهجرة الحالية غير مرضية وأن الأوربيين لم يظهروا تضامنا كافيا مع إيطاليا في أزمة اللاجئين الأخيرة، وأعرب عن رغبته بأن تعمل فرنسا مع إيطاليا وألمانيا واسبانيا لإيجاد طريقة أفضل لحل مشكلة بشأن تدفق أفواج اللاجئين إلى أوروبا.