إيطاليا تريد تغيير قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي

اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة 15 يونيو/ حزيران في أعقاب خلاف دبلوماسي بين الحليفين الأوروبيين.
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن استكمال الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو في الأسابيع المقبلة، وقال إن قوانين الهجرة الحالية غير مرضية وأن الأوربيين لم يظهروا تضامنا كافيا مع إيطاليا في أزمة اللاجئين الأخيرة، وأعرب عن رغبته بأن تعمل فرنسا مع إيطاليا وألمانيا واسبانيا لإيجاد طريقة أفضل لحل مشكلة بشأن تدفق أفواج اللاجئين إلى أوروبا.
تغيير قواعد اللجوء
من ناحيته قال كونتي قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد غوزيبي كونتي إن إيطاليا ستطرح مقترحات لإصلاح سياسة اللجوء والهجرة بالاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.
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وأضاف "نعد مقترحنا الخاص" على أن يتم تقديمه خلال رئاسة النمسا للمجلس الأوروبي التي تبدأ الشهر القادم.
يذكر أن الحكومة الفرنسية انتقدت هذا الأسبوع رفض إيطاليا السماح لسفينة إنقاذ تقل مهاجرين بالرسو في أي من موانئها، تاركة أكثر من 600 مهاجر عالقين في البحر المتوسط، وطالب وزير الداخلية الإيطالي فرنسا بالاعتذار.
ومن المتوقع أن يناقش ماكرون وكونتي طريقة التعامل الأوروبية مع أزمة الهجرة وكذلك منطقة اليورو في اجتماعهما الذي يعقد قبل أسبوعين من اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل.