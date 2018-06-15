في بلدة صغيرة في جنوب المجر استطاع رجل جذب انتباه الحكومة بفيديو مضحك انتشر بشكل كبير، وأدى لحل مشكلة بنية تحتية في حيه.
رجل يسبح في مياه الأمطار الموحلة احتجاجا على مشكلة الطرق
رجل يسبح في مياه الأمطار الموحلة احتجاجا على مشكلة الطرق
وخطرت الفكرة على بال الرجل بعد أن غمرت عاصفة أمطار الشارع الذي يقطن فيه بخنادق عميقة مليئة بالمياه الموحلة، الفكرة تمثلت بمحاكاة تجربة السباحة الحقيقية لكن في الشارع الغارق بالوحل والطين.
فظهر في شريط فيديو مرتدياً ملابس ونظارات سباحة، وبدأ بالسباحة بأسلوب الفراشة لمسافة 15 متراً تقريباً، ما نتج عنه إصابته بإصابات طفيفة خلال التصوير، بما في ذلك كدمات في منطقة الصدر والبطن.
وبعد ثلاثة أيام من تصوير الفيديو، الذي وصل عدد مشاهداته إلى أكثر من مليون مشاهدة و وآلاف المشاركات على فيسبوك، ظهر العمال وبدأوا بإصلاح الطريق.
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وفقاً للسباح، فعلى الأقل في النهاية هناك شيء حدث.
وتفتقر الحكومة المجرية إلى التمويل لإصلاح جميع الطرق في المنطقة. في الوقت الذي يرى فيه العمال المختصون أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يتم إصلاح جميع الطرق في المدينة.