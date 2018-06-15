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تغيرات مناخية ملحوظة حول العالم

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تغيرات مناخية ملحوظة حول العالم

تغيرات مناخية ملحوظة حول العالم
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بلغت درجات الحرارة في شهر أيار/مايو أعلى من المعدل في جميع أنحاء العالم على الأغلب، باستثناء شمال كندا وغرينلاند.

وكانت طبقة الجليد في المحيطين المتجمدين الشمالي والجنوبي أدنى من المعدل بشكل ملحوظ.

في شمال أوروبا، كان أيار/مايو جافا نسبيا، لكنه رعدي نتيجة الحرارة المرتفعة. واسفرت العواصف الرعدية القاسية عن آلاف الصواعق، مسببة الموت والأذى في العديد من الدول.

وعلى عكس شمال أوروبا، كان الجزء الجنوبي من القارة مشبعا بالمياه.

بعد عوامل الجفاف في السنة الماضية، بقيت الأمطار غزيرة في شبه الجزيرة الإيبيرية. وكان الشهر ممطرا أيضا، بشكل أعلى من المعدل في فرنسا وإيطاليا واليونان مسببا الأضرار للزراعة.

وكان شهر أيار/مايو أكثر دافئا مقارنة مع السنوات السابقة إذ سجل 2.5 درجة فوق المعدل. وكانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير اعتيادي، خاصة في الدول الاسكندنافية والجزء الشمالي من القارة، محطمة معدلها على مدى أكثر من قرن في النرويج والسويد.

تقرير: دنيس لوكتيير

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