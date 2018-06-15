تغيرات مناخية ملحوظة حول العالم

بلغت درجات الحرارة في شهر أيار/مايو أعلى من المعدل في جميع أنحاء العالم على الأغلب، باستثناء شمال كندا وغرينلاند.
وكانت طبقة الجليد في المحيطين المتجمدين الشمالي والجنوبي أدنى من المعدل بشكل ملحوظ.
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم له شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
""قمنا بإرساء سياسة تسمح باندماج الأفراد القادمين من مناطق تعرف معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا. لقد تجنبنا اعتماد مبدأ الحصص على أساس عرقي. وبدلا من ذلك،استندنا على فكرة الحصص القائمة على منطلقات جغرافية تمكّن كل من يبحثون عن فرص عمل ممن يقيمون في مكان معين الحصول على وظيفة" رشيد مضران وزير الشباب والرياضة-بروكسل
" لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية." رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"" رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"تحالف أسطول الحرية هو واحد من مكونات التحالف هو الذي يدفع للبائع و يسدّد الفاتورة لكن الحملة السويدية لكسر الحصار عن غزة هي واحدة من المنظمات المؤسسة في تحالف أسطول الحرية وهي من أقوى الحملات التضامنية مع غزة ولديها إمكانات بشرية ومادية كبيرة وهي من بين كبرى المجموعات نسبيا. كم" زاهر بيراوري رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، العضو المؤسس لأسطول الحرية
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم له شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
""قمنا بإرساء سياسة تسمح باندماج الأفراد القادمين من مناطق تعرف معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا. لقد تجنبنا اعتماد مبدأ الحصص على أساس عرقي. وبدلا من ذلك،استندنا على فكرة الحصص القائمة على منطلقات جغرافية تمكّن كل من يبحثون عن فرص عمل ممن يقيمون في مكان معين الحصول على وظيفة" رشيد مضران وزير الشباب والرياضة-بروكسل
" لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية." رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"" رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"تحالف أسطول الحرية هو واحد من مكونات التحالف هو الذي يدفع للبائع و يسدّد الفاتورة لكن الحملة السويدية لكسر الحصار عن غزة هي واحدة من المنظمات المؤسسة في تحالف أسطول الحرية وهي من أقوى الحملات التضامنية مع غزة ولديها إمكانات بشرية ومادية كبيرة وهي من بين كبرى المجموعات نسبيا. كم" زاهر بيراوري رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، العضو المؤسس لأسطول الحرية
تغيرات مناخية ملحوظة حول العالم
بلغت درجات الحرارة في شهر أيار/مايو أعلى من المعدل في جميع أنحاء العالم على الأغلب، باستثناء شمال كندا وغرينلاند.
وكانت طبقة الجليد في المحيطين المتجمدين الشمالي والجنوبي أدنى من المعدل بشكل ملحوظ.
في شمال أوروبا، كان أيار/مايو جافا نسبيا، لكنه رعدي نتيجة الحرارة المرتفعة. واسفرت العواصف الرعدية القاسية عن آلاف الصواعق، مسببة الموت والأذى في العديد من الدول.
وعلى عكس شمال أوروبا، كان الجزء الجنوبي من القارة مشبعا بالمياه.
بعد عوامل الجفاف في السنة الماضية، بقيت الأمطار غزيرة في شبه الجزيرة الإيبيرية. وكان الشهر ممطرا أيضا، بشكل أعلى من المعدل في فرنسا وإيطاليا واليونان مسببا الأضرار للزراعة.
وكان شهر أيار/مايو أكثر دافئا مقارنة مع السنوات السابقة إذ سجل 2.5 درجة فوق المعدل. وكانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير اعتيادي، خاصة في الدول الاسكندنافية والجزء الشمالي من القارة، محطمة معدلها على مدى أكثر من قرن في النرويج والسويد.
تقرير: دنيس لوكتيير
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