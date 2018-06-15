ماكدونالدز تستبدل الشفاطات البلاستيكية بالورقية في بريطانيا وايرلندا

قررت شركة ماكدونالدز الاستعاضة عن الشفاطات المصنوعة من البلاستيك بالشفاطات الورقية في كل مطاعمها بالمملكة المتحدة وأيرلندا اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول.
وقالت الشركة : "أبلغنا زبائننا أنهم يريدون رؤية تحرك بشأن الشفاطات ليعكس ذلك الجدل الأعم والأوسع نطاقاً ".
وفي أبريل / نيسان اقترحت الحكومة البريطانية فرض حظر على الشفاطات البلاستيكية والأعواد البلاستيكية ذات الأطراف القطنية التي تستخدم لتنظيف الأُذن.
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وأثارت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن تشجيعهم لهذا القرار، فعلى سبيل المثال نشرت مدرسة " ماري كوين اوف مارترز" صورة لأطفال وهم يتشكرون الشركة على هذه الخطوة.