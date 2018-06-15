شاهد: مهاجرون أفارقة محتجزون في ليبيا يؤدون صلاة العيد

أدى مهاجرون متواجدون في ليبيا صلاة عيد الفطر في مدينة طرابلس يوم 15 يونيو / حزيران، احتفالا بانتهاء شهر رمضان المبارك.
ويقيم هؤلاء المهاجرون في مركز تحت حماية خفر السواحل الذي يمنعهم من إتمام رحلة لجوئهم إلى أوروبا منتقلين بحرا من سواحل طرابلس عبر المتوسط.
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أكثر من خمسين مهاجرا اجتمعوا ليستمعوا لخطبة إمام المسجد محمد سلطان، والذي ركز في خطبته على أهمية الوحدة والوطن، حيث قال:"نحاول أن نجمعهم من جديد وأن نرسلهم إلى وطنهم، نحاول تعليمهم أهمية حب وطنهم وأمتهم".
الكثير من المراكز التي تستقبل اللاجئين قد أغلقت أبوابها في الأشهر الأخيرة، بعد أن عاد الكثير من اللاجئين إلى أوطانهم، بعد خضوعهم لدورات من قبل متطوعين من المنظمة الدولية للهجرة.