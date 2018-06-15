آمال المصريين في المونديال ملقاة على كتف محمد صلاح المصاب

يحمل النجم محمد صلاح على عاتقه آمال المصريين في تحقيق نتيجة مشرفة في مونديال روسيا لكرة القدم، حيث تلعب مصر أولى مبارياتها يوم الجمعة ضد اليوروغواي، ولكن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة أصيب على مستوى كتفه الأيمن خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي جرت الشهر الماضي عندما جمعت حامل اللقب ريال مدريد الإسباني بنادي ليفربول الإنجليزي، الذي دفع لصلاح حوالي 50 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

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وكان صلاح علا نجمه في ليفربول بعد أن سجل 32 هدفا لناديه خلال 36 مباراة في الدوري الإنجليزي، وقد أكسبه آداؤه الرائع محبين ومشجعين من مختلف أنحاء العالم، كما أن ما يفعله صلاح بمجرد التسجيل له أيضا أهمية، فما إن يحتفل صلاح بالتسجيل مع رفاقه على الميدان، حتى يقوم بسجدة، وأصبح سلوكه الفريد يقلده حتى الأطفال من محبيه، وأصبح النجم أيقونة في العالم العربي.

وفي إنجلترا حيث يتنامى الشعور بالعداء للمسلمين، وحيث لم يكن رائجا احتضان مشجعي كرة القدم للتنوع، نجد أن محمد صلاح أصبح بطلا له شعبيته، وأصبح مشجعو ليفربول الذين جلب لهم صلاح الفرحة يرددون أغنيتهم الشهيرة التي تمجد نجم فريقهم وهي: "إذا كان جيدا بما يكفي، فهو كذلك بالنسبة إلي، وإذا سجل أهدافا أخرى فسأكون مسلما أيضا".