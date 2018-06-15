محمد صلاح خارج تشكيلية المنتخب المصري أمام أوروغواي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعة عن تشكيلة المنتخب المصري التي ستلعب اليوم أمام أوروغواي في أول مباراة للمنتخب في مونديال روسيا للعام 2018. وفجر الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلن عن تشكيلة اللاعبين التي غاب عنها النجم المصري محمد صلاح والمخضرم عصام الحضري حارس المرمى الأكبر عمرا للمنتخب.
وسيحل محل أبو مكة اللاعب عمرو وردة طبقا لتصريحات المدرب الأرجنتيني.
وأكد كوبر في وقت سابق، أن "صلاح بحالة جيدة للغاية ويتعافى بشكل جيد جدا، لقد خاض التدريبات معنا".
وأضاف "يمكنني أن أؤكد أنه جاهز للعب، إلا إذا حدث أمر غير متوقع في اللحظة الأخيرة".
تشكيل مصر أمام أوروجواي
أعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر وأوروجواي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم على النحو التالي :
محمد الشناوي ( 23 )
أحمد فتحي ( 7 )
علي جبر ( 2 )
أحمد حجازي ( 6 )
محمد عبد الشافي ( 13 )
محمد النني ( 17 )
طارق حامد ( 8
عبد الله السعيد ( 19 )
محمود حسن [ تريزيجيه ] ( 21 )
عمرو وردة ( 22 )
مروان محسن ( 9 )
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