فيما يشبه أول رد فعل رسمي على تصويت السعودية وعدد من حلفائها العرب ضد ملف المغرب لاستضافة مونديال كأس العالم 2026، أعلنت المملكة المغربية بشكل مفاجئ، عدم مشاركتها في اجتماع دول التحالف في جدة.
خلاف "الرياضة" هل دفع المغرب إلى مقاطعة اجتماع السعودية
خلاف "الرياضة" هل دفع المغرب إلى مقاطعة اجتماع السعودية
وقال بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال بالمغرب، مساء الخميس، إن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، لن يشارك في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، المقرر عقده يوم 23 حزيران الجاري بالسعودية، عازيةً سبب الاعتذار لارتباطات تتعلق بأجندة الوزير المغربي.
وكانت المملكة المغربية حريصةً على المشاركة في مختلف اللقاءات المرتبطة بهذا التحالف العسكري منذ تشكله قبل سنوات ضد المتمردين الحوثيين، ويضم قوات عسكرية مشتركة بين دول عربية من ضمنها المغرب، وما زالت تنفذ عمليات عسكرية بقيادة الرياض.
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وإن كان البيان قد أحجم عن إيراد تفصيلات أخرى حول سبب غياب المملكة المغربية عن اللقاء، فإن كثيرين اعتبروا ذلك في إطار الرد الأولى على تصويت السعودية ضد ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم. وهو ما استتبع موقفاً مماثلاً لعدة دول عربية حليفة للسعودية كالإمارات والكويت والبحرين والأردن، دعمت جميعها الملف الثلاثي المنافس الذي تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
مما استتبع استياء واسعاً مما وصفته أوساط عربية بـ "الخيانة" التي تعرض لها المغرب، وعاد ليعلن بتوجيهات ملكية تقدمه للترشح لاستضافة مونديال 2030، بعدما خمس محاولات سابقة فاشلة.