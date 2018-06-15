التحالف السعودي يسيطر على مدخل مطار الحديدة باليمن ومعاناة المدنيين تستمر

سيطرت قوات من التحالف الذي تقوده السعودية يوم الجمعة على مدخل مطار مدينة الحديدة الواقعة تحت هيمنة الحوثيين.
وقال أحد سكان الحديدة : "شاهدنا قوات المقاومة في الساحة عند المدخل الشمالي الغربي من المطار". وكان يشير إلى حلفاء يمنيين للتحالف العربي. وأكد مسؤولان عسكريان يمنيان مناهضان للحوثيين هذه المعلومة.
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وتكافح الأمم المتحدة لمنع توقف العمليات في ميناء الحديدة، وهو شريان الحياة الرئيسي للبلد الذي يواجه 8.4 مليون من سكانه المجاعة.
وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن خمس سفن تجارية تفرغ حمولتها في الميناء. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان: "أدعو كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ خطوات عملية لاحترام القانون الإنساني الدولي".
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وقالت منظمة اليونيسيف إن أكثر من 300 ألف طفل يعانون من نتائج الصراع في الحديدة والمناطق المحيطة بها.