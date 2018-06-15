المصريون متفائلون رغم خسارتهم الأولى أمام الأوروغواي

ملايين المصريين تسمروا أمام شاشات التلفزيون في المقاهي لمتابعة مباراة فريقهم الوطني في كأس العالم أمام الأوروغواي الجمعة 15 يونيو / حزيران، فرحتهم بوصولهم إلى المونديال كانت كبيرة بعد غياب استمر منذ عام 1990، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بعد خسارتهم بهدف مقابل لا شيء في أول لقاء لهم.

لاعب الأوروغواي خوسيه غيمينيز سجل الهدف بالدقيقة 89، لينهي المباراة لصالح فريقه، بعد أن كان الفريق المصري على وشك تسجيل نقطة بتعادله رغم غياب نجمه محمد صلاح عن المباراة.

المنتخب المصري وبفضل حارسه محمد الشناوي كان على وشك النجاة في هذه المباراة، حيث دافع عن مرماه من تسديدات أكيدة من لويس سواريز وإيدينسون كافاني، إلا أن الحظ لم يحالفه أمام تسديدة غيمينيز.