المصريون متفائلون رغم خسارتهم الأولى أمام الأوروغواي

ملايين المصريين تسمروا أمام شاشات التلفزيون في المقاهي لمتابعة مباراة فريقهم الوطني في كأس العالم أمام الأوروغواي الجمعة 15 يونيو / حزيران، فرحتهم بوصولهم إلى المونديال كانت كبيرة بعد غياب استمر منذ عام 1990، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بعد خسارتهم بهدف مقابل لا شيء في أول لقاء لهم.
لاعب الأوروغواي خوسيه غيمينيز سجل الهدف بالدقيقة 89، لينهي المباراة لصالح فريقه، بعد أن كان الفريق المصري على وشك تسجيل نقطة بتعادله رغم غياب نجمه محمد صلاح عن المباراة.
المنتخب المصري وبفضل حارسه محمد الشناوي كان على وشك النجاة في هذه المباراة، حيث دافع عن مرماه من تسديدات أكيدة من لويس سواريز وإيدينسون كافاني، إلا أن الحظ لم يحالفه أمام تسديدة غيمينيز.
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المصريون أبدو تفاؤلهم رغم خسارتهم، وتمنوا أن يحصلوا على نتائج أفضل في مقابلتي السعودية وروسيا القادمتين.
تعليقات الناس بعد المباراة عادت بنا أسابيع إلى الوراء، مسترجعين إصابة محمد صلاح في مباراته أمام ريال مدريد حيث أصيب بكتفه وهو ما منعه من التواجد في هذه المواجهة.
يذكر أن المباراة القادمة للفريق المصري ستكون في مواجهة روسيا في مدينة سانت بترسبورغ يوم الثلاثاء 19 يونيو / حزيران وهو ما سيعطي محمد صلاح فرصة للتعافي بدنيا لتقديم أفضل ما عنده عله ينجح في إسعاد المصريين.