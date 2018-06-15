مقتل زعيم طالبان الباكستانية "الملا فضل الله" في ضربة جوية أمريكية

صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة أن الملا فضل الله زعيم جماعة طالبان الباكستانية قُتل في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين يوم الخميس.
وقال الجيش الأمريكي في واشنطن الخميس إنه نفذ ضربة جوية استهدفت قائدا كبيرا للمتشددين في إقليم كونار. وصرح مسؤول أمريكي بأنه يٌعتقد أن الشخص المستهدف هو الملا فضل الله.
من هو فضل الله؟
وفضل الله هو أكبر متشدد مطلوب في باكستان وهو مسؤول عن هجمات من بينها مقتل 132 تلميذا في مدرسة في عام 20104.
وقال عضو في طالبان الباكستانية لرويترز عبر الهاتف يوم الجمعة إن الجماعة تسعى للحصول على معلومات من أفغانستان التي يتمركز فيها حاليا معظم مقاتلي الجماعة.
وفي مارس آذار أعلنت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن فضل الله.
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