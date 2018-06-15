مقتل زعيم طالبان الباكستانية "الملا فضل الله" في ضربة جوية أمريكية

"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه."

آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل