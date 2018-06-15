ترامب: تبادلت أرقام الهواتف الخاصة مع كيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الأحد في أعقاب القمة التي جمعت بينهما يوم 12 يونيو حزيران في سنغافورة.
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة عندما سئل عما يعتزم فعله في عيد الأب "في حقيقة الأمر سأتصل بكوريا الشمالية".
وقال ترامب للصحفيين في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه أعطى كيم رقما تليفونيا يتيح له التواصل معه مباشرة.
وأضاف "يمكنه الآن الاتصال بي إذا واجه أي صعوبات، ويمكنني الاتصال به".
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وأصدر ترامب وكيم بيانا مشتركا في نهاية اجتماعهما يوم الثلاثاء جدد التأكيد على التزام كوريا الشمالية بالعمل من أجل النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بينما التزم ترامب بتقديم ضمانات أمنية.
وقال معارضون ديمقراطيون في الولايات المتحدة إن الاتفاق لا يشتمل على تفاصيل وإن الرئيس الجمهوري قدم تنازلات أكثر من اللازم لكيم، الذي تخضع بلاده لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية وتواجه انتقادات واسعة بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وردا على سؤال عن الدفاع عن سجل كيم في حقوق الإنسان قال ترامب للصحفيين "أنتم تعرفون السبب، لا أريد أن أرى سلاحا نوويا يدمركم ويدمر أسركم... أود إقامة علاقة طيبة مع كوريا الشمالية".