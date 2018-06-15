عاجل

عاجل

العالم

سيلفي جديد للحريري يجمعه مع بوتين وبن سلمان في افتتاح كأس العالم

تقرأ الآن:

سيلفي جديد للحريري يجمعه مع بوتين وبن سلمان في افتتاح كأس العالم

سيلفي جديد للحريري يجمعه مع بوتين وبن سلمان في افتتاح كأس العالم
© Copyright :
الحساب الخاص لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
حجم النص Aa Aa

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورتي سيلفي الأولى تجمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان والثانية تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح كأس العالم 2018.

انطلاق نهائيات كأس العالم في كرة القدم ??x ??

Une publication partagée par Saad Hariri (@saadhariri) le

وكان الحريري قد وصل إلى روسيا الأربعاء لحضور افتتاح كأس العالم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد الزعيمان قمة مشتركة ناقشت الوضع في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، و تخللها دعوات لتفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين موسكو وبيروت.

للمزيد على يورونيوز: