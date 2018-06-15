نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورتي سيلفي الأولى تجمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان والثانية تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح كأس العالم 2018.
سيلفي جديد للحريري يجمعه مع بوتين وبن سلمان في افتتاح كأس العالم
سيلفي جديد للحريري يجمعه مع بوتين وبن سلمان في افتتاح كأس العالم
وكان الحريري قد وصل إلى روسيا الأربعاء لحضور افتتاح كأس العالم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعقد الزعيمان قمة مشتركة ناقشت الوضع في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، و تخللها دعوات لتفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين موسكو وبيروت.
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