غوتيريش: أجزاء صواريخ أطلقت على السعودية مصدرها إيران

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سري لمجلس الأمن الدولي إن بقايا خمسة صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن على السعودية منذ يوليو/ تموز 2017 "تشترك في سمات تصميم نوع معروف من الصواريخ" تصنعه إيران وإن بعض المكونات صنعت في إيران.

لكن غوتيريش قال في تقرير نصف سنوي بشأن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد متى نقلت الصواريخ أو مكوناتها أو التكنولوجيا المرتبطة بها من إيران وما إذا كان ذلك انتهك القيود التي تفرضها الأمم المتحدة.

ويمثل التقرير ضربة أخرى للجهود الأمريكية الرامية إلى مساءلة إيران بشأن اتهامات بأنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة المرتبطة باليمن وإيران من خلال إمداد الحوثيين بالأسلحة. وفي فبراير/شباط استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لعرقلة محاولة غربية لدفع مجلس الأمن لتحميل طهران المسؤولية.

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وثمة حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران. وتنفي إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.

وواصل التحالف اليوم الخميس قصف الحديدة لليوم الثاني على التوالي، سعياً للسيطرة على الميناء الرئيسي في اليمن لمنع الحوثيين من الحصول على صواريخ من إيران.