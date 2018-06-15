تركي آل الشيخ: "سودوا وجهي .. أتحمل مسؤولية الخسارة أمام روسيا"

وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا أعلم ما أقول.. سوَّدوا وجهي. هذه النتيجة أنا أتحملها كاملة أمام سمو ولي العهد والجمهور الرياضي.. لكن هذه إمكانياتهم. عملنا كل شيء، سددنا مستحقاتهم لثلاث سنوات، جلبنا أفضل طاقم تدريبي، للأسف اليوم لم يؤدوا ولا 5% من المطلوب منهم"!

أكد رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أنه يتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة للمنتخب السعودي في افتتاح مونديال 2018، أمام منتخب روسيا المضيف. بخمسة أهداف نظيفة.

وأضاف : "حقيقة لا بد أن نعترف بها: هذا الجيل هذه إمكانياته وقدراته. لا نلعب على بعض. هذا ما كنت أقوله، وكل الشارع وقف ضدي".

وأكد تركي آل الشيخ أنه يتحمل "كامل المسؤولية بما أنني على رأس الهرم الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية. الجميع اشتغلوا واجتهدوا، سواء عادل عزت أو نواف التمياط أو عمر باخشوين أو المدرب. الذي يتحمل المسؤولية أنا واللاعبون".

كما برّأ رئيس الهيئة العامة للرياضة ساحة المدرب بيتزي، واتحاد القدم، وإدارة المنتخب السعودي، من مسؤولية الخسارة الكبيرة في افتتاح المونديال، حيث حمّل نفسه واللاعبين تبعات الخسارة الكارثية من روسيا بخمسة أهداف نظيفة.

وقال تركي آل الشيخ: "لطالما كنت أعرف حقيقة هذا الجيل الذي سود وجهي أمام ولي العهد الذي حضر مباراة الافتتاح، وأتحمل مسؤولية الخسارة، هذا الجيل أعرف حقيقته وقدراته وهاجمته لكنني صدمت بردة فعل الشارع".

وتحدث آل الشيخ عن خطة ما بعد كأس العالم: "نحن بحاجة إلى ابتعاث ألف لاعب ناشئ بين 12 سنة – 16 سنة للتجهيز لمونديال 2026 و 2030".

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آل الشيخ مع رئيس الفيفا twitter/Turki_alalshikh

من هو تركي آل الشيخ

هو تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ من مواليد 1981 كان سابقاً الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة. واشتهر على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب. ويعد من أهم المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فعين على عهده، مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، كما يرأس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

وكان بدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية، ثم انتقل للعمل في إمارة الرياض لمدة عامين، عمل بعدها بمكتب أمير منطقة الرياض (سلمان بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملكاً).

الأمير محمد بن سلمان مع آل الشيخ وأعضاء المنتخب قبل التوجه إلى روسيا twitter/Turkialalshikh

وتركي آل الشيخ المولود عام 1981، بدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية، ثم انتقل للعمل في إمارة الرياض لمدة عامين، عمل بعدها بمكتب أمير منطقة الرياض (سلمان بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملكاً). ثم عمل بمكتب وزير الدفاع وديوان ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) لمدة ثلاث سنوات. وتم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي في كانون الثاني يناير عام 2015 بالمرتبة الممتازة. قبل أن يصدر في حزيران يونيو من عام 2017 صدر أمر ملكي بترقيته مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

آل الشيخ: نحن أبطال في البلاي ستيشن!!

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد وجه انتقادات للمنتخب السعودي، بعد خسارته الثقيلة بأربعة أهداف نظيفة في مباراة ودية خاضها، أمام نظيره البلجيكي.

قائلاً «للأسف نحن أبطال في البلاي ستيشن.. العيب مو في بيزي»، في إشارة إلى مدرب المنتخب.

وقال في تغريدة أخرى موجها انتقاداً للمهاجم محمد السهلاوي "عبد الله الحمدان على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي"، في إشارة إلى الحمدان الذي يحترف في سبورتينغ خيخون الإسباني.