المسلمون يحتفلون بعيد الفطر

احتفلت عديد الدول الإسلامية بعيد الفطر، بعد أن أدى المسلمون صلاة العيد في المساجد في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وعاش المسلمون أجواء احتفالية. ففي مكة حيث المسجد الحرام، كما في المدينة المنورة حيث المسجد النبوي، اكتظت أماكن العبادة بملايين المصلين. وفي الأراضي الفلسطينية تدفق الآلاف على المسجد الأقصى لتأدية الصلاة، وفي غزة تجمع المصلون لآداء الصلاة بحضور قياديين سياسيين. وفي مصر وإيران وإندونيسيا أيضا تدفق المسلمون على المساجد والساحات الواسعة والميادين لأداء الصلاة والاحتفال بالعيد. وكانت معظم الدول الإسلامية أعلنت أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
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تعرف على دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر