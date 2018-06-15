أعضاء مجلس الأمن الدولي يتحولون إلى مشجعي كرة القدم

تحول مقر الأمم المتحدة إلى ساحة لمشجعي منتخبات كرة القدم، احتفالا بافتتاح دورة كاس العالم لكرة القدم الجارية حاليا في روسيا. وقد ارتدى أعضاء مجلس الأمن الدولي قمصان منتخبات بلدانهم.
وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بقية الأعضاء، وقد ارتدى زي حكم المباراة، وإلى جانبه رئيس مجلس الأمن ميروسلاف لايتشاك.
والتقط أعضاء المجلس الصور التذكارية وشاهدوا المباراة الافتتاحية في كأس العالم بين روسيا والعربية السعودية. وبدا السفير الروسي في المجلس فاسيلي نبنزيا منتشيا بفوز منتخب بلاده على السعودية.
وجاءت عملية حث الأعضاء على ارتداء القمصان الرياضة ببادرة من روسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، رغبة منها في الترويج لتنظيم دورة كأس العالم التي افتتحت أمس الخميس في موسكو.
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