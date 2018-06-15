كنائس خالية في الصيف! كنائس غير محجوزة لإقامة مراسم زواج! مشهد غريب وغير مألوف في آيسلندا.
كأس العالم يتسبب في تأجيل الأعراس في آيسلندا
كأس العالم يتسبب في تأجيل الأعراس في آيسلندا
لكن هذا ما سيكون الوضع عليه السبت القادم، كثير من العرسان أجلوا احتفالهم باليوم الكبير بسبب المباراة الأولى على الإطلاق لمنتخبهم الوطني في كأس العالم حيث سيلعب ضد الأرجنتين السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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مقارنة بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية
كنيسة "دومكيركجان" كانت محجوزة لإقامة ثلاثة أعراس السبت، ولكن بعد الإعلان عن أنه تاريخ المباراة الأولى لآيسلندا، تم إلغاؤهم جميعاً.
حتى الجنائز التي غالباً ما تقام في الأرياف أيام السبت ستكون أقل من العادة السبت القادم، هذا اليوم الذي لن يكون عادياً أبداً في البلاد.