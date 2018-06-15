أحرز هداف نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده البرتغال عندما هز الشباك من ركلة حرة قبل دقيقتين من نهاية المقابلة الساخنة أمام المنتخب الإسباني ويدرك التعادل للبرتغال بثلاثة أهداف في كل مرمى ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم الجمعة.
رونالدو يحرز أول ثلاثية في المونديال ويمنح التعادل لفريقة أمام اسبانيا
رونالدو يحرز أول ثلاثية في المونديال ويمنح التعادل لفريقة أمام اسبانيا
وافتتح رونالدو باب التسجيل بركلة جزاء بعد أربع دقائق من بداية اللقاء وعمق النتيجة في الدقيقة 44 ليضع فريقه في المقدمة.
وانتفضت إسبانيا وتقدمت بثلاثة أهداف لهدفين قبل أن يسجل مهاجم ريال مدريد هدفه الثالث من خارج منطقة الجزاء.
وسجل رونالدو بذلك في البطولة الكبرى الثامنة على التوالي ثلاثية أهداف تعد الأولى في هذا المونديال.
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