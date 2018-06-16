سيتم قريباً تعويض الموظفين الهولنديين الذين يستخدمون الدراجات للوصول إلى العمل تقديراً وتحفيزاً لجهودهم. حيث تبحث هولندا عن طرق لمحاربة الازدحام المتزايد باستمرار على الطرق المكتظة أو السريعة.
هولندا قد تحفز موظفيها مالياً لاستخدام الدراجات
هولندا قد تحفز موظفيها مالياً لاستخدام الدراجات
وقالت نائب وزير البنية التحتية الهولندي ستاينجي فان فيلدهوفن "لنخرج من سياراتنا ودراجاتنا"، مع الإعلان عن إجراءات جديدة لدفع المزيد من المواطنين للتحول من ركوب أربع عجلات إلى اثنتين. وتتمثل إحدى الأفكار المبتكرة في تعويض الموظفين عن ركوب الدراجات إلى العمل، باقتراح قدمته فيلدهوفن الوزيرة المفوضة لشؤون البيئة، يقضي تعويض قدره 19 سنتاً (0.22 دولار) لكل كيلومتر يتم تدويره.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي إن فيلدهوفن ستناقش الاقتراح والطرق الأخرى لتعزيز استخدام الدراجات من خلال مكافآت مالية، مثل الدعم لشراء الدراجات "مع أرباب العمل الوطنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص نحو 100 مليون يورو لزيادة عدد الدراجات الهوائية وأماكن وقوف الدراجات.
وتتميز هولندا بأنها بلد يحتوي على أكثر من 22 مليون دراجة رغم أن عدد سكانها 17 مليون نسمة، وفقا لاتحاد وكالات النقل الهولندية.
كما أن البلاد لديها عشرات الآلاف من مسارات الدراجات المخصصة، تتقاطع مع الأراضي المستصلحة والتفريعات.