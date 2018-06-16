السيسي يعفو عن 330 سجينا بمناسبة العيد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إنه أصدر قرارا بالعفو عن أكثر من 330 سجينا كثيرون منهم شباب شاركوا في مظاهرات في السنوات الماضية، وذكرت بوابة الأهرام الالكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.

وخلال مؤتمر شبابي عقد في القاهرة، وأذاع التلفزيون المصري وقائعه على الهواء مباشرة، طلب السيسي من وزير الداخلية أن يفرج عنهم خلال الساعات المقبلة.

وقال "إحنا وقعنا على (قرار عفو يخص) أكثر من 330 وأرجو من السيد وزير الداخلية ان الشباب دول (هؤلاء) يتسحروا اليوم في البيت".