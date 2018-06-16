السيسي يعفو عن 330 سجينا بمناسبة العيد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إنه أصدر قرارا بالعفو عن أكثر من 330 سجينا كثيرون منهم شباب شاركوا في مظاهرات في السنوات الماضية، وذكرت بوابة الأهرام الالكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.
وخلال مؤتمر شبابي عقد في القاهرة، وأذاع التلفزيون المصري وقائعه على الهواء مباشرة، طلب السيسي من وزير الداخلية أن يفرج عنهم خلال الساعات المقبلة.
وقال "إحنا وقعنا على (قرار عفو يخص) أكثر من 330 وأرجو من السيد وزير الداخلية ان الشباب دول (هؤلاء) يتسحروا اليوم في البيت".
ويبدأ شهر رمضان في مصر الخميس.
وذكرت بوابة الأهرام أن عدد من شملهم قرار العفو 332 مسجونا "من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية".
وأضافت "شمل العفو أندرو ناصف نصحى صليب وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر" دون الحصول على تصريح من السلطات، ولم تصدر السلطات بعد قائمة كاملة بمن شملهم العفو الرئاسي.
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ومنذ بدء رئاسة السيسي في 2014 تعرض معارضون إسلاميون ونشطاء ليبراليون لما تصفه منظمات حقوقية بأنه أقسى حملة ضدهم.
وكان السيسي قد أصدر من قبل عدة قرارات بالعفو عن مئات من السجناء بينهم نشطاء سياسيون.
وكانت مصر قد سنت في 2013 قانونا يجرم التظاهر دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية وهو ما أنهى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة 2011.
وتقول منظمات حقوقية إن الحملة على المعارضين مستمرة. ويوم الثلاثاء أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس الناشط البارز شادي الغزالي حرب 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم قالت مصادر إنها تشمل الإرهاب.
وفي الأسبوع الماضي ألقي القبض على ناشطة نشرت شريطا مصورا على الإنترنت قالت فيه إنها تعرضت لتحرش جنسي.
وفي شأن آخر قال السيسي إن زيادات أخيرة في أسعار تذاكر المترو الذي يعمل في القاهرة الكبرى، وأثارت احتجاجات، كانت ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف أن أي سلعة أو خدمة في مصر لا تزال تصل إلى المستهلكين بأقل من نصف قيمتها.