أكدت وزارة الداخلية المصرية أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 3477 سجينا حكم على كثير منهم بسبب ديون عجزوا عن تسديدها.
السيسي يعفو عن 3477 سجينا بمناسبة العيد
السيسي يعفو عن 3477 سجينا بمناسبة العيد
وعلى مدى السنوات الماضية أصدر السيسي خلال المناسبات الوطنية والدينية قرارات عفو عن سجناء بينهم طلاب ومحتجون شباب.
ومنذ انتخاب عبد الفتاح السيسي لعهدة الرئاسة الأولى في العام 2014 شنت حكومته حملة على المعارضين الإسلاميين والنشطاء الليبراليين تصفها منظمات حقوقية بأنها الأقسى في تاريخ مصر الحديث.
وقالت وزارة الداخلية في بيان في صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن من بين من شملهم العفو بمناسبة عيد الفطر 690 رجلا وامرأة حكم عليهم بالسجن لعجزهم عن أداء الديون.
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وسبق وأن تعرض معارضون خلال رئاسة السيسي منذ أربع سنوات إلى الإعتقال لأسباب سياسية. وكان السيسي قد أصدر من قبل عدة قرارات بالعفو عن مئات من السجناء بينهم نشطاء سياسيون.
وكانت مصر قد سنت في 2013 قانونا يجرم التظاهر دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية وهو ما أنهى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة العام 2011.
وتقول منظمات حقوقية إن الحملة على المعارضين مستمرة. ويوم الثلاثاء أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس الناشط البارز شادي الغزالي حرب 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم قالت مصادر إنها تشمل الإرهاب.
وفي الأسبوع الماضي ألقي القبض على ناشطة نشرت شريطا مصورا على الإنترنت قالت فيه إنها تعرضت لتحرش جنسي.
وفي شأن آخر قال السيسي إن زيادات أخيرة في أسعار تذاكر المترو الذي يعمل في القاهرة الكبرى، وأثارت احتجاجات، كانت ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف أن أي سلعة أو خدمة في مصر لا تزال تصل إلى المستهلكين بأقل من نصف قيمتها.