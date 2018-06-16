شاهد كيف احتفل الإيرانيون بفوزهم على المغرب في أول موعد لهم بالمونديال

خرج آلاف المشجعين إلى شوارع طهران ليلة الجمعة، للتعبير عن فرحتهم بفوز فريقهم في مباراته الأولى ضد الفريق المغربي بهدف وحيد، وذلك في إطار منافسات بطولة العالم لكرة القدم 2018 التي تقام في روسيا.
لم تتوفر للجمهور الإيراني سوى بعض الخيارات لمشاهدة مباراة فريق بلادهم ضد المغرب، بعض المقاهي ودور السينما. لكن هذا النصر جاء فرصة لهم للاندفاع إلى شوارع العاصمة طهران بالآلاف معبرين عن فرحتهم.
وكانت معنويات الجمهور الإيراني منهارة نوعا ما قبل المباراة، نتيجة الحظر الذي فرضته السلطات الرسمية الإيرانية على عمل الشاشات في الهواء الطلق وفي الحدائق وفي الملعب الرئيسي، دون أي مبرر أو تفسير لتلك الإجراءات.
وجاء هذا الفوز بمثابة مفاجأة للجمهور الإيراني الذي كان أمله ضعيفا بالفوز، لكن القدر كان إلى جانب فريقهم وحصل على هدف ذاتي سجله اللاعب المغربي في مرماه نتيجة خطأ دفاعي.
وكانت هذه هي المرة الثانية، في تاريخها، التي تفوز فيها إيران بمباراة في إطار بطولة كأس العالم. وقد أحرز الإيرانيون فوزهم الأول على فريق الولايات المتحدة في البطولة التي أقيمت في فرنسا منذ عشرين عاما.
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