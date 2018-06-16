مونديال روسيا: المنتخب الفرنسي يفوز على أستراليا بهدفين لهدف

تمكن المنتخب الفرنسي لكرة القدم السبت من الفوز على نظيره الأسترالي بهدفين لهدف بملعب كازان أرينا في سان بطرسبرغ ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
مهاجم اتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان سجل هدف منتخب فرنسا الأول فى شباك أستراليا بعد مرور 58 دقيقة من المباراة عقب سقوطه إثر التحام مع جوش ريسدون، قبل أن يعادل مايل يديناك النتيجة من ركلة جزاء أيضا بعد لمسة يد ضد صمويل أومتيتي. وأضاف بول بوغبا هدفا ثانيا قبل نهاية المباراة ليمنح فرنسا فوزا صعبا 2-1 على استراليا في مباراة لعبت فيها التكنولوجيا دورا كبيرا.
وسجل بوجبا، الذي تلقى انتقادات بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، بتسديدة من فوق الحارس عقب تبادل الكرة مع البديل اوليفييه جيرو قبل تسع دقائق على النهاية.
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ويبحث منتخب فرنسا عن انطلاقة مثالية فى مستهل مشواره ببطولة كأس العالم، فى ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التى يمتلكها لاسيما على الصعيد الهجومى، حيث كيليان مبابى وأنطوان جريزمان وجيرو، وعثمان ديمبلى.
ويعد منتخب فرنسا أحد المرشحين للحصول على بطولة كأس العالم، فى ظل المجموعة المميزة من اللاعبين التى يمتلكها.