فضائح المخالفات تعجّل بإقالة رئيسة مكتب اللجوء والهجرة بألمانيا

أقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كورت بسبب الفضيحة التي يواجهها المكتب منذ أسابيع بسبب الكشف عن مخالفات في قرارات منح اللجوء.
وجاء قرار الوزير هورست زيهوفر، الذي يشغل أيضا منصب زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ذروة نزاع بشأن الهجرة يهدد بانهيار الكتلة المحافظة التي تتزعمها المستشارة أنغيلا ميركل.
وثار خلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين، وهي قضية تثير أيضا توترا بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي.
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وتعرضت رئيسة المكتب يوتا كورت لانتقادات بعدما اكتشفت مراجعة داخلية شملت 4568 قرار لجوء أن فرع المكتب في بريمن تجاهل عن علم وبشكل منتظم اللوائح القانونية والقواعد الداخلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزير هورست زيهوفر سبق وأن أبلغ رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كورت بقرار إقالتها، وأنه سيتم الإعلان قريبا عن خليفتها في رئاسة المكتب التابع لإشراف وزارة الداخلية.
ويهدد النزاع بين حزبي الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي مستقبل حكومة ميركل المشكلة منذ ثلاثة أشهر بعد توليها السلطة في ائتلاف يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط.
وتريد أنغيلا ميركل التوصل إلى حل أوروبي لقضية الهجرة خلال الأسبوعين القادمين قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 28 و29 يونيو-حزيران، لكن حزب الاتحاد الاجتماعي لا يريد الانتظار ويحث ألمانيا على اتخاذ إجراءات بشكل أحادي.