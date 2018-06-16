اندلع حريق هائل في مبنى ماكنتوش التابع لمدرسة غلاسغو للفنون، وهي المرة الثانية التي تلتهم فيها النيران هذه المدرسة العريقة في غضون أربع سنوات.
حريق هائل يصيب مجدداً ثاني أرقى الجامعات البريطانية
حريق هائل يصيب مجدداً ثاني أرقى الجامعات البريطانية
وشوهدت فرق الإطفاء وهي تحاول إخماد الحريق في الساعات الأولى من صباح السبت، مع ارتفاع أعمدة دخان فوق المدينة. وتم إخلاء العقارات القريبة كإجراء احترازي، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.
وكان مبنى المدرسة يخضع للترميم، بعد أن لحقت به أضرار بسبب نشوب حريق سابق في مايو-أيار 2014، حيث من المقرر إعادة افتتاحه في 2019.
وتحدثت وسائل الإعلام عن تعبئة أكثر من 120 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي ألحق أضراراً بمبان أخرى مجاورة.
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وكانت المدرسة قد أسست في العام 1845 تحت اسم "مدرسة غلاسكو الحكومية للتصميم"، ثم جرى تغيير الاسم إلى "مدرسة غلاسغو للفنون" في عام 1853.
وكانت في البداية تقع في 12 شارع انغرام، ثم انتقلت في عام 1869 إلى معارض ماكليلان. وفي عام 1897 بدأ العمل في المبنى الجديد في شارع رينفرو. وقد صُمم المبنى من قبل تشارلز ريني ماكينتوش. وتم الانتهاء من النصف الأول من المبنى في عام 1899 فيما تم الانتهاء من النصف الثاني عام 1909.
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وفي تقرير حديث حسب صحيفة الغارديان، تم تصنيف مدرسة غلاسغو للفنون كثاني أرقى جامعات بريطانيا، متقدمة على كل من جامعتي اوكسفورد وكامبريدج
كما حصل مبنى الجامعة الرئيسي على لقب "أفضل مبنى في بريطانيا في آخر 175 سنة" ضمن تصويت أجرته الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين.