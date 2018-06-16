جماهير الشيشان تقدم كعكة ميلاد محمد صلاح فتعيد ابتسامته!

تفاجأ النجم المصري محمد صلاح وباقي أفراد التشكيلة باحتفال نظمته إدارة الفندق بعيد ميلاده الـ 26.
صلاح الذي اعتبر أحد أهم أسباب عودة بلاده إلى كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاماً، كان قد جلس على دفة مقاعد الاحتياط في مباراة مصر الافتتاحية بمواجهة الأوروغواي، بسبب عدم تعافيه من إصابة كتف سابقة ألمت به، ليسافر بعد ساعات مع أعضاء وإدارة الفريق من إيكاترينبرغ حيث أقيمت المباراة مساء الجمعة، إلى غروزني مقر إقامتهم.
الكعكة مقدمة من مشجعين شيشان
وكانت كعكة عيد الميلاد "الضخمة" التي قدمها مشجعون في مدينة غروزني تزن 100 كيلوغرام، يعلوها حذاء بلون ذهبي في إشارة إلى جائزة الحذاء الذهبي. وجاءت على شكل ملعب مزين بالأحمر والأبيض والأسود في إشارة إلى علم مصر.
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ولعل هذا الاحتفال البسيط خفف من "الخيبة" التي شعر بها لاعبو مصر في مباراتهم. حيث انهمرت دموع محمد صلاح في الدقائق الأخيرة مع تسجيل فريق الأرغواي هدفه القاتل في المرمى المصري.