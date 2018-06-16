كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن اتفاق هام وصفه بالتاريخي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتعلق بتمديد اتفاق "أوبك +".
على هامش مباراة كأس العالم...بوتين وبن سلمان ييتفقان على تمديد اتفاق "أوبك +"
على هامش مباراة كأس العالم...بوتين وبن سلمان ييتفقان على تمديد اتفاق "أوبك +"
وقال نوفاك في السبت خلال افتتاح مركز ثقافي روسي في السعودية تم خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين في موسكو منذ يومين اتخاذ قرار تاريخي ينص على تمديد التعاون بين بلدينا في إطار ما يسمى باتفاق أوبك + لأجل غير محدد".
وأضاف وزير الطاقة الروسي "إن هذا الإتفاق سيتم بناء على الأساس الموجود حاليا، وان الاتفاق الجديد لن يتضمن معدلات دقيقة لحجم استخراج النفط، لكنه سيتيح للأطراف الموقعة عليه اتخاذ قرارات بخصوص تغيير المعايير الراهنة حال اقتضى الأمر".
وعلل نوفاك بقوله إن مسألة تمديد إتفاق"أوبك +" لأجل غير محدد سيتم مناقشته خلال اجتماع الدول المشاركة في الاتفاق بالعاصمة النمساوية فيينا في الفترة ما بين 22و23 يونيو/حزيران الجاري، مؤكدا في ذات الوقت موافقة الدول المشاركة في الإتفاق لتمديده.
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وقال نوفاك إن السعودية وروسيا ستقترحان على أعضاء منظمة "أوبك" رفع معدل إنتاجها للنفط بـ 1.5 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثالث من العام الجاري
ووقعت الدول العضوة في منظمة "أوبك" في أواخر العام 2016 اتفاقا "أوبك +" المتعلق بتقليص الحجم المشترك لاستخراج النفط بـ 1.8 مليون برميل يوميا و300 ألف منها كانت على حساب روسيا.