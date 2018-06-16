قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش والمقاومة والتحالف "حررت" مطار مدينة الحديدة في اليمن.
الجيش اليمني مدعوماً بالتحالف العربي يستعيد مطار الحديدة من الحوثيين
الجيش اليمني مدعوماً بالتحالف العربي يستعيد مطار الحديدة من الحوثيين
وقال المركز في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي، تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي، والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".
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وكانت القوات اليمنية بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد سيطرت مساء الجمعة، على مدخل المطار، ما جعله تحت السيطرة النارية، فيما حوصر المسلحون الحوثيون داخل أسواره.
يذكر أن معركة الحديدة انطلقت في 13 يونيو-حزيران بهدف استعادة المحافظة التي استولى عليها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران.