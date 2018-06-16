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إيطاليا

سومايلا ساكو: الآلاف من الإيطاليين في شوارع روما

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سومايلا ساكو: الآلاف من الإيطاليين في شوارع روما

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تظاهر الآلاف من الإيطاليين في شوارع العاصمة روما من أجل المطالبة بإصلاحات جذرية تكفل الحقوق بشكل فعلي للإيطالين في مجالات متعددة منها تعويضات البطالة وحقوق النساء الماكثات في البيت ورفع الدخل وتوفير مناصب شغل. كما طالب المحتجون الحكومة الحالية بضرورة تطبيق إصلاحات شاملة داخل أجهزة الدولة وإعادة النظر في السياسة الاجتماعية المطبقة وإدارة الإقليم.

المظاهرة الشعبية دعا إليها اتحاد النقابات الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد وتم تنظيمها عقب مقتل أحد أعضائها سومايلا ساكو البالغ من العمر 29 عاما برصاصة في الرأس في الثاني يونيو/ حزيران بسان كالوجر في أقصى جنوب كالابريا.

سومايلا ساكو مهاجر شرعي من مالي، قتل حين كان يجمع قطعا من الخردة المعدنية في مصنع مهمل لبناء مأوى يسكن فيه.

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وكان سومايلا ساكو نقابياً، كافح ضد استغلال العمال الزراعيين للأفارقة المهاجرين في جنوب إيطاليا. واستطاعت الشرطة ان تقبض على قاتل سوميلا وهو أنطونيو بوانتورييرو مزارع محلي.

المتظاهرون طالبوا الحكومة كذلك باحترام بمعايير البناء في المناطق الزلزالية أو الفيضانات بعد الكوارث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن إيطالية بسبب الزلازل.