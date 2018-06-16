فرق الإغاثة الاسبانية تنقذ 933 مهاجرا في عرض المتوسط

أنقذت فرق الإغاثة البحرية الإسبانية الجمعة 933 مهاجرا من بينهم أطفال كانوا يحاولون العبور من السواحل الإفريقية نحو أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية على متن57 زورقا. وقالت فرق الإعاثة الإسبانية انها انتشلت أربع جثت سقطت من القوارب خلال عملية الإبحار.
وأشارت ذات المصالح إلى أن الضباب الكثيف الذي يخيم على البحر المتوسط الجمعة زاد من تعقيد جهود المنقذين لتحديد ثلاثة قوارب اخرى في بحر البوران شرقي مضيق جبل طارق.
وشاركت تسعة قوارب انقاذ تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر وطائرة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في عملية الإنقاذ هذه.
واتخذ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث خطوات مرحبة بالهجرة خلال أول أسبوعين له في المنصب إذ عرض استقبال سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تحمل على متنها 629 شخصا كما تعهد بتقديم رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير المسجلين.
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وهربا من الصراعات العنيفة أو الفقر المدقع في دول افريقية مختلفة، يحاول المهاجرون العبور إلى السواحل الأوروبية بطرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطرعن طريق قوارب مطاطية وزوارق تستخدمها شبكات التهريب.
هذا وقتل ما لا يقل عن 792 مهاجر حتى الآن هذا العام وفقا لتقارير الأمم المتحدة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 ، وصل حوالي 35455 مهاجرًا إلى الشواطئ الأوروبية منهم 11792 إلى إسبانيا.