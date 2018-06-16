في وداعه الأخير رسالة سلام تبث بصوت ستيفن هوكينغ إلى الفضاء!

بُث صوت عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ إلى الفضاء برسالة سلام وأمل، بينما ووريَ الثرى جثمان العالم البريطاني خلال مراسم جرت في كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة.

وتوفي العالم الشهير في مارس-آذار عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد أن أمضى حياته في البحث عن أصل الكون وأسرار الثقوب السوداء وطبيعة الزمن نفسه. وعانى من مرض عصبي شل كامل أطرافه، كما أجبره أيضاً على الحديث عبر جهاز صوت إلكتروني.