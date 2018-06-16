أكدت مصادر أمنية وأخرى إعلامية روسية أنّ سيارة أجرة صدمت حشدا في وسط موسكو يوم السبت مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وحسب أجهزة الطوارئ فقد أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، من جهتها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات موسكو تأكيدها عدم سقوط قتلى في الحادث.
سيارة أجرة تصدم حشدا من المارة بالعاصمة الروسية موسكو
سيارة أجرة تصدم حشدا من المارة بالعاصمة الروسية موسكو
وحسب مسؤول أمني روسي فقد تمّ اعتقال سائق السيارة التي دهست الحشد، وتبين أنه يحمل رخصة قيادة من قيرغيزستان.
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بعض المصادر استبعدت فرضية الهجوم الإرهابي وأكدت أنّ السائق فقد السيطرة على سيارته، ما جعلها تنحرف على رصيف المشاة، وفي هذا الشأن قالت شرطة موسكو إن السائق فقد على الأرجح السيطرة على عجلة القيادة.
وشهدت روسيا توافد مئات الآلاف من عشاق كرة القدم، الذين فضلوا متابعة العرس الكروي العالمي عن قرب.
وسبق وأن دعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية مواطنيها إلى توخي الحذر من وقوع هجمات إرهابية بالتزامن مع بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا إلى غاية 15 من الشهر المقبل.