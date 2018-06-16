أكدت صحيفة "لوفيغارو" اليمينية الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن تنشط إلى جانب القوات الإماراتية.
"لوفيغارو" تكشف عن وجود قوات فرنسية خاصة في اليمن
"لوفيغارو" تكشف عن وجود قوات فرنسية خاصة في اليمن
ولم ترِد تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة، كما لم يصدر أيّ بيان من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة. وكان مصدر برلماني فرنسي قد أكد لوكالة "رويترز" مؤخرا وجود قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.
ويتزامن التأكيد الذي أوردته يومية "لوفيغارو" مع دخول قوات تابعة للتحالف العربي مطار مدينة الحديدة اليمنية يوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
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وقد أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنّ باريس تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.
وأكدت الوزارة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة، وأنّ عملية كسح الألغام ليست جزءا من قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في حربها على اليمن.
يذكر أنّ فرنسا تدعم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا التحالف العربي في الصراع اليمني حيث تزوّد السعودية والإمارات بالأسلحة.