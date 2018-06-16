في نهاية كل أسبوع، يختار فريق تحرير شبكة يورونيوز الأخبارية مجموعة من الصور التي ميزت العالم. هذا الأسبوع أخترنا هذه الصور في 60 ثانية.
* 1 يتسلق راكون جدار مبنى أو بي إس بلاتزا بسانت بول ببمينيسوتا في الولايات المتحدة.
شاهد: العالم في 60 ثانية من منظور يورونيوز
في نهاية كل أسبوع، يختار فريق تحرير شبكة يورونيوز الأخبارية مجموعة من الصور التي ميزت العالم. هذا الأسبوع أخترنا هذه الصور في 60 ثانية.
* 1 يتسلق راكون جدار مبنى أو بي إس بلاتزا بسانت بول ببمينيسوتا في الولايات المتحدة.
* 2 حفل افتتاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2018 بملعب لوزنيكي بموسكو في روسيا.
رويترز/ ماكسيم شيموتوف
* 3 إطلاق الحمام الأبيض أثناء الاحتفالات بالذكرى الأولى لحريق برج غرينفيل في غرب لندن
رويترز/ بيتر نيكولز
* 4 يستقر المهاجرون على سطح السفينة أكواريوس المتجة إلى إسبانيا. سفينة البحث والإنقاذ اكواريوس تقوم بمهام إغاثة المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط بالتنسيق مع منظمة نجدة المتوسط وأطباء بلا حدود.
كابروف/ نجدة المتوسط/ رويترز
* 5 تشارك امرأتان في مظاهرة في أثينا ضد الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان ومقدونيا لحل نزاع حول تسمية جمهورية يوغوسلافيا السابقة.
رويترز/ ألكيس كونستنتينيديس
* 6 أثار انفجار مبنى بونافينتو يمكن مشاهدتها من ميديلين في كولومبيا.
رويترو/ فريدي بويلس
* 7 فرحة الفتيات الأفغانيات بحلول عيد الفطر المبارك الذي يمثل نهاية شهر رمضان بكابول في أفغانستان.
رويترز / عمر سبحاني
* 8 يلهو االأطفال على لعبة الترامبولين بسوتشي، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2018 .
رويترز/ أوويسلي مارسيلينو
* 9 تمعن ميلفا فاسكيز النظر في بقايا رماد بركان فويغو حيث ردم أراد من عائلتها في منطقة متضررة من ثوران البركانفي سان ميغيل لوس لوتيس في غواتيمالا.
رويترز/ لويس اتيفيريا
* 10 ميغان، دوقة ساسيكس تحيي الناس خلال زيارة إلى تشيستر في بريطانيا.
إدي مولهلند