جنوب غربي العاصمة الجزائر وتحديدا في بوفاريك، يقبل آلاف الجزائريين على شراء حلويات الزلابية في شهر رمضان وإلى غاية أيام العيد بشكل لافت، وبالنسبة لعديد الجزائريين فإن شهر رمضان لا يكتمل إلا بوجود هذه الحلويات بعد الإفطار وفي أيام العيد.
حلويات يقطع لأجلها الجزائريون الكيلومترات لنيلها
حلويات يقطع لأجلها الجزائريون الكيلومترات لنيلها
للمزيد على يورونيوز:
شاهد: متجر يصنع حلوى بأعلام ألوان المنتخبات المشاركة في المونديال
وبالنسبة لعديد العائلات يمثل صنع هذه الحلويات مصدر دخل إضافي خلال شهر رمضان، وقد أكسب أهالي بوفاريك هذه الحلويات طابعها الخاص بشكلها الطويل وطعمها المميز عن غيرها من الزلابية، فالناس يأتون إلى هذه المدينة من كل صوب لشراء هذه الحلويات، ولا يرضون تبديلها، كما أن عائلات دأبت على تعاطي الحرفة وإبقاء هذه الصنعة على قيد الحياة طيلة 130 عاما متتالية، ومنها عائلة شينون.
ويقول أحد العاملين في محل للزلابية في المدينة إن حلويات بوفاريك لا تلقى إقبالا من الأهالي في الجزائر فحسب، بل يتم إرسالها إلى جزائريين مقيمين في الخارج، ممن يتوقون إلى المطبخ الجزائري.
والمعروف أن هذه الحلويات تباع على مدار السنة، ولكن عديد الجزائريين يقبلون عليها بصفة أكثر في شهر رمضان.